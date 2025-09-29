Muore investito da un’auto era a spasso con il cane

Cortona, 29 settembre 2025 – Una tragedia. È quello che è successo nella serata di oggi, lunedì 29 settembre, a Terontola, frazione del comune di Cortona. Un uomo di 60 anni a spasso con il cane è stato investito da un’auto ed è morto. Anche l’animale è deceduto nello schianto. È successo sulla strada regionale 71 all’incrocio con via Fosse Ardeatine. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è arrivato intorno alle 19:50. Da subito si è capito che si trattava di un gravissimo incidente stradale. Sul posto sono arrivati immediatamente l’automedica della Misericordia di Cortona e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

