Muore investito da un’auto era a spasso con il cane
Cortona, 29 settembre 2025 – Una tragedia. È quello che è successo nella serata di oggi, lunedì 29 settembre, a Terontola, frazione del comune di Cortona. Un uomo di 60 anni a spasso con il cane è stato investito da un’auto ed è morto. Anche l’animale è deceduto nello schianto. È successo sulla strada regionale 71 all’incrocio con via Fosse Ardeatine. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è arrivato intorno alle 19:50. Da subito si è capito che si trattava di un gravissimo incidente stradale. Sul posto sono arrivati immediatamente l’automedica della Misericordia di Cortona e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: muore - investito
Investito dall’autobus di fronte ai Giardini Margherita: muore dopo 16 giorni
Scende dal bus e viene investito, muore spoletino di 88 anni. Ennesimo incidente sulla Provinciale
Muore investito da un’auto mentre è sul marciapiede: choc a Villa Verucchio
ULTIM'ORA: INVESTITO IN TANGENZIALE, MUORE UN UOMO - facebook.com Vai su Facebook
Muore investito sulle strisce, la donna alla guida indagata per omicidio stradale http://ow.ly/o6up106mAUr [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
Muore investito nella notte sulla A4: era a piedi dopo che la sua auto era rimasta in panne - L'uomo aveva abbandonato il mezzo per recarsi in un autogrill nei pressi di Novara, ma è stato travolto da un veicolo ... quotidianopiemontese.it scrive
Novara, autista 53enne muore investito sull'A4. Era sceso dall'auto in panne per cercare aiuto. Caccia al pirata della strada - L'investitore, probabilmente alla guida di un camion, potrebbe non essersi accorto dell'acca ... Come scrive msn.com