Muore investito da un’auto era a spasso con il cane Pirata in fuga

Lanazione.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cortona, 29 settembre 2025 – Una tragedia. È quello che è successo nella serata di oggi, lunedì 29 settembre, a Terontola, frazione del comune di Cortona. Un uomo di 60 anni a spasso con il cane è stato investito da un’auto ed è morto. Anche l’animale è deceduto nello schianto. È successo sulla strada regionale 71 Umbro Casentinese all’incrocio con via Fosse Ardeatine.  L’allarme al numero unico di emergenza 112 è arrivato intorno alle 19:50. Da subito si è capito che si trattava di un gravissimo  incidente stradale. Sul posto sono arrivati immediatamente l’automedica della Misericordia di Cortona i carabinieri e la polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

muore investito da un8217auto era a spasso con il cane pirata in fuga

© Lanazione.it - Muore investito da un’auto, era a spasso con il cane. Pirata in fuga

In questa notizia si parla di: muore - investito

Investito dall’autobus di fronte ai Giardini Margherita: muore dopo 16 giorni

Scende dal bus e viene investito, muore spoletino di 88 anni. Ennesimo incidente sulla Provinciale

Muore investito da un’auto mentre è sul marciapiede: choc a Villa Verucchio

muore investito un8217auto eraMuore investito nella notte sulla A4: era a piedi dopo che la sua auto era rimasta in panne - L'uomo aveva abbandonato il mezzo per recarsi in un autogrill nei pressi di Novara, ma è stato travolto da un veicolo ... Da quotidianopiemontese.it

muore investito un8217auto eraNovara, autista 53enne muore investito sull'A4. Era sceso dall'auto in panne per cercare aiuto. Caccia al pirata della strada - L'investitore, probabilmente alla guida di un camion, potrebbe non essersi accorto dell'acca ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Muore Investito Un8217auto Era