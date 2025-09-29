Muore durante la Maratona del Mugello Correre era la sua passione

Un giorno di sport e festa che si è trasformato in una tragedia. Nel corso della 51esima edizione della Maratona del Mugello uno dei partecipanti ha accusato un malore fatale. A diffondere la notizia sono stati gli organizzatori della gara podistica con un post sui social. “Sul piano sportivo, la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it