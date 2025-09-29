Muore a 27 anni per un malore lacrime e incredulità per Agostino Miragliotta

Lacrime e incredulità per Agostino Miragliotta, il 27enne morto ieri per un malore. Il ragazzo si trovava nella sua abitazione di Reitano e sarebbe stato colto da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Appena dieci giorni fa Miragliotta era stato coinvolto in un incidente stradale in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

