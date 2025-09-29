Multistrada V4 RS e Diavel V4 RS Ducati senza limiti
Che spettacolo. Che grinta. Che forza e che potenza. Ducati ha svelato la nuova gamma RS in occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Il Diavel V4 RS e la Multistrada V4 RS sono arrivate nella pitlane del circuito di Misano guidate dai due piloti del team Ducati Lenovo, concludendo idealmente la storia narrata dal video di presentazione, in cui Marc Márquez e Pecco Bagnaia si lanciano in un emozionante gioco a distanza, dando vita a un confronto spettacolare che mette in risalto l’anima e le prestazioni di ciascuna delle due moto. La nuova gamma RS è pensata per chi vive Ducati come una passione assoluta e sa riconoscere l’eccellenza al primo sguardo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Diavel V4 RS e Multistrada V4 RS: Ducati con un cuore da MotoGP
