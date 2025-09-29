Multe semaforiche le precisazioni del comandante della polizia locale Zucco

Riceviamo e pubblichiamo le precisazioni del col Salvatore Zucco, comandante della polizia locale di Reggio Calabria, in merito alla nota dell'avvocato Saverio Cuoco, presidente regionale dell’Unione nazionale consumatori Calabria."Mi trovo costretto, mio malgrado, a dover commentare, non. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: multe - semaforiche

Multe semaforiche annullate: accolti i ricorsi dell'Unc Calabria

Studio Legale Nobis: Famiglia, matrimonio, minorenni, violenza e stalking.. Samurai Jay · Halo. #multe Multe a raffica da Mondragone, ma multe errate! In una nota a firma della Dirigente dell’Area III inviata al Comando della Polizia Municipale del Comune di - facebook.com Vai su Facebook

Treviglio, monopattini pirata: in un mese 20 multe. Il comandante: «Aumento preoccupante di automobilisti non assicurati» - Senza casco e senza frecce è arrivato al semaforo di via Roma in sella al suo monopattino e come se nulla fosse ha svoltato con il rosso nella principale via del centro di Treviglio. bergamo.corriere.it scrive

Grumo, il pasticcio delle multe con l'autovelox: indagato il comandante dei vigili - Rifiuto e omissione di atti d’ufficio e falso: sono i reati di cui dovrà rispondere il comandante della Polizia locale di Grumo Appula, il 63enne Antonio Perchiazzi. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it