Multati perché sorpresi a giocare a calcio ragazzini scrivono al sindaco
Hanno deciso di scrivere al primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro e lo hanno fatto a scuola, guidati dalla loro insegnante, che ha così indirizzato la protesta dei ragazzi. E' la storia dei ragazzini di Murano multati dai carabinieri perché sorpresi a giocare a calcio in un campo. "Cosa dovremmo fare per passare il tempo come una volta? E ancora col telefono no, con il pallone no, giocando no! E allora dove possiamo giocare?", scrivono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: multati - perch
Venezia, i ragazzini multati perché giocano a calcio a Murano scrivono al sindaco: «Come dobbiamo crescere? Vogliamo più spazi verdi» - X Vai su X
L'AMARCORD / L’ex sindaco di Venezia sul caso dei bambini multati perché giocavano a calcio a Murano: «Ai nostri tempi, uno a turno faceva il palo e avvisava tutti gli altri se all’orizzonte appariva un’uniforme» - facebook.com Vai su Facebook