Muletto investe elettricista a Messina | tragedia in cantiere
La quiete apparente di un’area industriale di Messina è stata spezzata da una tragedia improvvisa: un elettricista di 61 anni ha perso la vita, travolto da un muletto in movimento. Il dramma, avvenuto nella zona artigianale di Larderia Inferiore, riaccende l’attenzione sui rischi quotidiani negli ambienti di lavoro, imponendo interrogativi urgenti. Dolore in officina, la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: muletto - investe
Messina, Tragedia sul lavoro, elettricista muore a Larderia - Messina – E’ morto mentre stava lavorando all’interno di una cava di Larderia l’elettricista di 62 anni che è l’ennesima morte bianca in provincia di Messina. msn.com scrive