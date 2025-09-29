Mughini caduto in rovina | Vendo i miei libri per mangiare gli amici sono spariti

Imolaoggi.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà il libraio milanese Pontremoli, da anni amico di Mughini, a prendere in consegna una parte della collezione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

mughini caduto in rovina vendo i miei libri per mangiare gli amici sono spariti

© Imolaoggi.it - Mughini caduto in rovina: “Vendo i miei libri per mangiare, gli amici sono spariti”

In questa notizia si parla di: mughini - caduto

Giampiero Mughini caduto in rovina: "Vendo i miei libri per mangiare. Dopo la malattia, gli amici sono spariti"

Giampiero Mughini caduto in rovina: "Vendo i miei libri per mangiare, ma gli amici sono spariti"

Giampiero Mughini caduto in rovina: "Vendo i miei libri per mangiare, ma gli amici sono spariti"

Giampiero Mughini caduto in rovina: "Vendo i miei libri per mangiare, ma gli amici sono spariti" - Il giornalista si racconta dopo anni di assenza dalla tv: "Non ho saputo mettermi niente da parte" ... Scrive today.it

mughini caduto rovina vendoMughini: “Per soldi vendo i miei amati libri. In tv così stupidi da temere la mia morte in diretta” - Il giornalista e scrittore conferma di doversi privare della sua preziosa collezione. Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Mughini Caduto Rovina Vendo