Mozioni per i vigili urbani a Chieti Scalo e sulla Palestina | doppia approvazione in consiglio comunale
Passa in consiglio comunale la mozione presentata dalla consigliera di Azione Politica Serena Pompilio per istituire una delegazione della polizia locale a Chieti Scalo. Un risultato arrivato nonostante l’abbandono dell’aula da parte di una parte della maggioranza: il numero legale è stato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
