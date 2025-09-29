Moviola Parma Torino l’episodio chiave del match
Moviola Parma Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la quinta giornata di Serie A 20252026 L’episodio chiave della moviola del match Parma Torino, valido per la quinta giornata di Serie A stagione 20252026. Dirige la sfida l’arbitro Giuseppe Collu, della sezione AIA di Cagliari. Gli assistenti, invece, saranno Di Monte e Fontemurato, con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: moviola - parma
Parma Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live
Moviola Juve Parma: gli episodi dubbi del match
Juve Parma, la moviola dei giornali: «Marcenaro promosso. Corretto il rosso diretto a Cambiaso, è condotta violenta»
SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 5° GIORNATA Como-Cremonese 1-1 Juventus-Atalanta 1-1 Cagliari-Inter 0-2 Sassuolo-Udinese 3-1 Pisa-Fiorentina 0-0 Roma-Verona 2-0 Lecce-Bologna 1-1 Milan-Napoli ore 20.45 Parma-Torino lunedì ore 18. - facebook.com Vai su Facebook
#unaTVfa Tanto sport, dom. 3 feb. ’91: Furio Focolari (1948-2025) si collega da Saalbach, dove Tomba domina la prima manche ma cade nella seconda; Camporese e Canè ko e Italia eliminata; Carlo Sassi (1929-2025) in moviola alla DS si sofferma sul ross - X Vai su X
Torino-Bologna, la MOVIOLA: sospetto mani di Sanabria, Lucumì e Buongiorno chiedono rigori - Bologna, gara di apertura della 35esima giornata di Serie A: Torino – Bologna venerdì 03/05 H. Riporta calciomercato.com
Moviola Inter-Torino, La Penna senza problemi: il retroscena su Bastoni-Israel in area - Ieri ha spento 86 candeline, Federico La Penna, alla sua prima partita di questa stagione. Secondo corrieredellosport.it