Moviola Milan-Napoli Chiffi ok sul rigore e sul rosso a Estupinan Con un unico neo

Ecco la moviola di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è disputata ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Tutti gli episodi chiave. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moviola Milan-Napoli, Chiffi ok sul rigore e sul rosso a Estupinan. Con un unico neo

In questa notizia si parla di: moviola - milan

Coppa Italia, Milan-Bari: la moviola della partita in diretta | LIVE News

Serie A, Milan-Cremonese: la moviola della partita in diretta | LIVE News

Serie A, Lecce-Milan: la moviola della partita in diretta | LIVE News

La moviola di #MilanNapoli: errori gravi per Chiffi, ma Rocchi a Open Var dirà... - X Vai su X

LUTTO NEL MONDO DEL GIORNALISMO È morto Carlo Sassi, volto storico del giornalismo sportivo italiano e «inventore» della moviola. Nato a Milano nel 1929, avrebbe compiuto 96 anni il primo ottobre. Dopo aver tentato la carriera di calciatore prof - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli, moviola: bufera sull’arbitro, tre rigori reclamati, uno assegnato, caos sul rosso a Estupinan - Napoli analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto patavino ha ammonito solo un giocatore, la moviola ... Si legge su sport.virgilio.it

Moviola Milan Napoli: Chiffi nell’occhio del ciclone tra rigori negati e rossi assegnati. E i giornali si dividono - E i giornali si dividono nella valutazione dell’arbitro MOVIOLA MILAN NAPOLI – Il direttore di gara Chiffi fin ... Secondo calcionews24.com