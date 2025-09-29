Moviola Milan Napoli | Chiffi nell’occhio del ciclone tra rigori negati e rossi assegnati E i giornali si dividono

Calcionews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

nella valutazione dell’arbitro MOVIOLA MILAN NAPOLI – Il direttore di gara Chiffi finisce al centro delle polemiche dopo Milan-Napoli, con i maggiori quotidiani sportivi italiani che mostrano visioni divergenti sui momenti chiave della partita. L’arbitro è apparso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

moviola milan napoli chiffi nell8217occhio del ciclone tra rigori negati e rossi assegnati e i giornali si dividono

© Calcionews24.com - Moviola Milan Napoli: Chiffi nell’occhio del ciclone tra rigori negati e rossi assegnati. E i giornali si dividono

In questa notizia si parla di: moviola - milan

Coppa Italia, Milan-Bari: la moviola della partita in diretta | LIVE News

Serie A, Milan-Cremonese: la moviola della partita in diretta | LIVE News

Serie A, Lecce-Milan: la moviola della partita in diretta | LIVE News

moviola milan napoli chiffiLa moviola di Milan-Napoli: errori gravi per Chiffi, ma Rocchi a Open Var dirà... - Il solito Chiffi: che non decide, che aspetta un suggerimento, una dritta, che non è centrato sulla partita, si trova sempre in mezzo all’azione. Riporta corrieredellosport.it

moviola milan napoli chiffiMilan-Napoli, moviola: bufera sull’arbitro, tre rigori reclamati, uno assegnato, caos sul rosso a Estupinan - Napoli analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto patavino ha ammonito solo un giocatore, la moviola ... Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Moviola Milan Napoli Chiffi