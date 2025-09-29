Moviola Milan Napoli | Chiffi nell’occhio del ciclone tra rigori negati e rossi assegnati E i giornali si dividono
nella valutazione dell’arbitro MOVIOLA MILAN NAPOLI – Il direttore di gara Chiffi finisce al centro delle polemiche dopo Milan-Napoli, con i maggiori quotidiani sportivi italiani che mostrano visioni divergenti sui momenti chiave della partita. L’arbitro è apparso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: moviola - milan
Coppa Italia, Milan-Bari: la moviola della partita in diretta | LIVE News
Serie A, Milan-Cremonese: la moviola della partita in diretta | LIVE News
Serie A, Lecce-Milan: la moviola della partita in diretta | LIVE News
.@SerieA, #MilanNapoli: la #moviola della partita in #diretta | #LIVE #News - #Calcio #SerieA #SerieAEniLive @acmilan #ACMilan #SempreMilan - X Vai su X
LUTTO NEL MONDO DEL GIORNALISMO È morto Carlo Sassi, volto storico del giornalismo sportivo italiano e «inventore» della moviola. Nato a Milano nel 1929, avrebbe compiuto 96 anni il primo ottobre. Dopo aver tentato la carriera di calciatore prof - facebook.com Vai su Facebook
La moviola di Milan-Napoli: errori gravi per Chiffi, ma Rocchi a Open Var dirà... - Il solito Chiffi: che non decide, che aspetta un suggerimento, una dritta, che non è centrato sulla partita, si trova sempre in mezzo all’azione. Riporta corrieredellosport.it
Milan-Napoli, moviola: bufera sull’arbitro, tre rigori reclamati, uno assegnato, caos sul rosso a Estupinan - Napoli analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto patavino ha ammonito solo un giocatore, la moviola ... Si legge su sport.virgilio.it