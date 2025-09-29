Movida sorvegliata speciale Dalla droga sequestrata ai locali del centro al setaccio

Droga sequestrata, locali passati al setaccio e sanzioni per assunzione di hashish. È il bilancio dell’ultimo controllo straordinario scattato nel weekend da parte di polizia di Stato e polizia locale di Monza. Le strade del centro storico sono state presidiate dagli agenti impegnati insieme all’unità cinofila, al nucleo motociclisti e alla polizia annonaria del Comando polizia locale di Monza. Il bilancio dell’operazione: 59 persone identificate, di cui 12 già note alle forze dell’ordine. Tre soggetti sono stati sanzionati per detenzione di modica quantità di hashish, mentre nei pressi del canale Villoresi gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 19 grammi della stessa sostanza a carico di ignoti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Movida sorvegliata speciale. Dalla droga sequestrata ai locali del centro al setaccio

