Mourinho | Dissi al Chelsea di non licenziare il vice di Sarri | tutti posso fare cose di m&#8230;a

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mourinho torna a Stamford Bridge con il Benfica e ricorda la lite del 2018 con lo staff di Sarri: 'Tutto chiarito, i tifosi mi fermano solo per foto e autografi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mourinho - dissi

mourinho dissi chelsea licenziareMourinho: “Dissi al Chelsea di non licenziare il vice di Sarri: tutti posso fare cose di m…a” - Mourinho torna a Stamford Bridge con il Benfica e ricorda la lite del 2018 con lo staff di Sarri: 'Tutto chiarito, i tifosi mi fermano solo per foto e ... Secondo fanpage.it

mourinho dissi chelsea licenziareChampions League: José Mourinho parla del Benfica, del Chelsea e della sua evoluzione da allenatore – intervista - "Quello che sono oggi è quello che sono oggi, non quello che ho fatto in passato", dice José Mourinho a UEFA. Lo riporta it.uefa.com

Cerca Video su questo argomento: Mourinho Dissi Chelsea Licenziare