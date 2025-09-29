Mourinho | Dissi al Chelsea di non licenziare il vice di Sarri | tutti posso fare cose di m…a

Mourinho torna a Stamford Bridge con il Benfica e ricorda la lite del 2018 con lo staff di Sarri: 'Tutto chiarito, i tifosi mi fermano solo per foto e autografi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mourinho - dissi

"Diamanti chi?" La storia del mancato approdo di Alessandro Diamanti all'Inter: decisivo il veto di José Mourinho "Voleva un nome diverso" ? - facebook.com Vai su Facebook

Mourinho: “Dissi al Chelsea di non licenziare il vice di Sarri: tutti posso fare cose di m…a” - Mourinho torna a Stamford Bridge con il Benfica e ricorda la lite del 2018 con lo staff di Sarri: 'Tutto chiarito, i tifosi mi fermano solo per foto e ... Secondo fanpage.it

Champions League: José Mourinho parla del Benfica, del Chelsea e della sua evoluzione da allenatore – intervista - "Quello che sono oggi è quello che sono oggi, non quello che ho fatto in passato", dice José Mourinho a UEFA. Lo riporta it.uefa.com