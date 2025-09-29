L’allenatore del Benfica ed ex Inter e Roma, José Mourinho, si esprime così sul suo feeling con la Champions League. Intervenuto ai microfoni di UEFA.com alla vigilia di Chelsea Benfica, l’ex tecnico dell’ Inter José Mourinho ha parlato così di quella che sarà una partita dal sapore speciale per lui in Champions League. GLI ANNI SENZA COMPETERE IN CHAMPIONS LEAGU E – « Questi anni in cui non ho partecipato alla Champions League non sono stati male, perché ho giocato le finali di Europa League e Conference League. Ovviamente la Champions League è la competizione più importante, con i club più forti d’Europa, e per me significa molto, perché se vincerne una è un sogno per tutti, vincerne due è ancora più bello. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mourinho ammette: «Allenare l'Inter una fortuna, bellissimo vincere due Champions! All'inizio ero più egocentrico, ora…»