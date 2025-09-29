Il Gran Premio del Giappone di MotoGP è passato agli archivi. Il Motomondiale ora si trasferisce in Indonesia, dove si corre già domenica 5 ottobre. Prima di abbandonare Motegi, andiamo però a vedere chi sono i promossi e i bocciati dell’evento nipponico. PROMOSSI. MARQUEZ Marc (Ducati) – Tutti si aspettavano vincesse il Mondiale a Motegi e lui non manca all’appuntamento. Completa la sua Resurrezione, vidimandola con l’Iride. Paradossalmente, è uno dei pochi weekend del 2025 in cui non festeggia alcun successo (era capitato solo a Silverstone), ma non gli serviva primeggiare tra sabato e domenica per centrare il bersaglio grosso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, promossi e bocciati GP Giappone. Bagnaia e Mir stavolta passano l’esame. Martin stroncato