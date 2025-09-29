Prosegue senza soluzioni di continuità la stagione del Motomondiale 2025. La trasferta asiatica, infatti, si prepara per il secondo capitolo. Dal Giappone e dalla pista di Motegi, sarà la volta del Gran Premio di Indonesia sulla pista di Mandalika, diciottesimo appuntamento della stagione. Nel fine settimana compreso tra il 3 ed il 5 ottobre, quindi, le due ruote si trasferiranno nella regione dell’Isola di Lombok, per un appuntamento che è entrato da poco nel calendario ma che ha spesso regalato gare intense ed emozioni. Nel 2024, la Sprint fu appannaggio di Francesco Bagnaia, che precedette Enea Bastianini e Marc Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8