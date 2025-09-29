motogp francesco bagnaia risorge sosia clone o gemello le tre ipotesi alla base della rinascita improvvisa

Francesco Bagnaia potrebbe essere il protagonista di un racconto avvincente. Decidete voi quale taglio dare all’ opera, perché quanto accaduto a Motegi ha poche spiegazioni razionali. Un pilota in crisi totale vive il miglior weekend della stagione, quello in cui per la prima volta batte anche sul piano della prestazione pura Marc Marquez. Quale può essere la trama della novella? L’ipotesi del Sosia – Pecco ha un Doppelgänger che ha preso segretamente il suo posto tra Spielberg e Misano. Il vero Bagnaia non correva da Brno e ha trascorso l’estate in un tempio giapponese allo scopo di ritrovare la pace interiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

