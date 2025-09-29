Dal 3 al 5 ottobre ultimo capitolo della stagione 2025 sullo sterrato su due-ruote affidato al Motocross delle Nazioni. La competizione a squadre, riservata ai centauri del cross, si svolgerà all’ Ironman Raceway di Crawfordsville, I ndiana (USA) e le emozioni non mancheranno di certo. La Federazione Motociclistica Italiana ha annunciato la formazione che rappresenterà l’Italia.La compagine tricolore vedrà il graditissimo ritorno di Tony Cairoli, che ha dato la sua disponibilità a competere in una rassegna così prestigiosa dopo tre anni d’assenza dal suo ritiro agonistico, sfruttando il lavoro fatto con la Ducati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Motocross delle Nazioni 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 3-5 ottobre