Motociclista morto a Bargagli era meccanico in Amt

Genovatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era originario di Catania e lavorava dal 2021 in Amt come meccanico nell'officina di Sampierdarena Giancarlo D'Ambra, il giovane motociclista morto nel pomeriggio di domenica 28 settembre 2025 sulla strada statale 45 all'altezza di Bargagli.L'incidente costato la vita al giovane è avvenuto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

motociclista morto bargagli eraBargagli, moto contro il guard rail: muore un 27enne - Ad accorgersi del ferito sul ciglio della strada alcuni automobilisti. Secondo ilsecoloxix.it

motociclista morto bargagli eraChi era Giancarlo D'ambra, il genovese di 27 anni morto a Bargagli - Il giovane, appassionato di moto, avrebbe perso autonomamente il controllo della moto andando a sbattere contro il guardrail, all’altezza di via Martini ... Lo riporta primocanale.it

