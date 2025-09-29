Moto centrata da un suv ragazzino portato in elicottero al Civile

Si trova ricoverato all’ospedale Civile di Brescia il giovane di 14 anni rimasto ferito nello scontro tra la sua moto e una Toyota Rav 4, avvenuto domenica intorno alle 12.30 nel cuore di Roverbella, in via Custoza. Alla guida dell’auto c’era un 67enne residente a Mestre. Ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

