Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando recentemente l'ennesimo attacco di droni russi, ha affermato che "l'Italia potrebbe essere la prossima". Le parole di Zelensky ci permettono di fare una riflessione sulla possibilità di un attacco russo diretto al territorio italiano utilizzando UAV (Unmanned Air Vehicle) one way, ovvero droni dotati di carica esplosiva. Sarebbe davvero possibile un evento del genere? Consideriamo dapprima gli strumenti: l'esercito russo per condurre un attacco simile impiegherebbe lo UAV "Geran-2", versione localmente prodotta e aggiornata dell'iraniano "Shahed-136". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mosca minaccia col "Geran-2": autonomia di 2mila chilometri (ma troppi Stati da attraversare)