Morto Santi Trimboli volto noto Tgr Calabria e ’90esimo minuto’ | aveva 80anni

(Adnkronos) – È morto a Cosenza, all'età di 80 anni, Santi Trimboli, ex giornalista della Rai Tgr Calabria. Era malato da tempo. Trimboli, in pensione con la qualifica di vicecaporedattore, è stato volto noto del tg e del programma '90esimo minuto'. Giornalista professionista dal 1973 ed esperto di sport, nel corso della sua carriera collaborò . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: morto - santi

Michigan, sparatoria in una chiesa mormone. Trump: "Ennesimo attacco ai cristiani" L'attacco nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, morto l'aggressore - facebook.com Vai su Facebook

E' morto Santi Trimboli, giornalista sportivo e già vicecaporedattore della TGR Calabria - Per 25 anni alla sede di Cosenza, ha chiuso la sua carriera da vicecaporedattore. Come scrive rainews.it

Giornalismo in lutto, morto Santi Trimboli - Trimboli è stato vicecaporedattore nella redazione TGR, e per anni volto del tg e del programma 90esimo minuto. Riporta corrieredellacalabria.it