Morto Roscoe il cane di Lewis Hamilton | La decisione più difficile della mia vita

Un lutto profondo ha colpito Lewis Hamilton, non in pista, ma nella sfera più intima della sua vita. Il campione di Formula 1 ha annunciato la morte del suo amato cane Roscoe, il bulldog che da anni lo accompagnava ovunque: dai paddock dei Gran Premi agli scatti condivisi sui social, fino alle campagne animaliste e di sensibilizzazione. Roscoe è morto il 28 settembre, dopo quattro giorni trascorsi in terapia intensiva. A comunicarlo è stato lo stesso Hamilton con un post toccante su Instagram, in cui ha condiviso il dolore per una delle scelte più difficili della sua vita: " Dopo quattro giorni in terapia intensiva, durante i quali ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

