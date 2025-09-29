Morto Rodolfo Zanetti papà di Javier | il cordoglio dell’Inter

Milano, 29 settembre 2025 – Nelle scorse ora è infatti scomparso Rodolfo Zanetti, padre di Javier, vicepresidente dell'Inter e storico capitano dell’   Inter   c ampione d’Europa nel 2010. Il club ha comunicato questa mattina la triste notizia, esprimendo tutta la propria vicinanza a Pupi in questo difficile momento. "L’ Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al Vice President Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. A lui va l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

