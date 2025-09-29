Morto l' ergastolano Mercuri Parla Nadia Rizzello | Ha fatto uccidere Angelica e Paola Non si è pentito ma io lo perdono

Quotidianodipuglia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«In tanti anni lui non ha mai chiesto scusa. Non lo ha fatto neppure sul letto di morte. Lo perdono io», scandisce Nadia Rizzello, zia di Angelica Pirtoli, la più giovane tra le. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

morto l ergastolano mercuri parla nadia rizzello ha fatto uccidere angelica e paola non si 232 pentito ma io lo perdono

© Quotidianodipuglia.it - Morto l'ergastolano Mercuri. Parla Nadia Rizzello: «Ha fatto uccidere Angelica e Paola. Non si è pentito, ma io lo perdono»

In questa notizia si parla di: morto - ergastolano

morto ergastolano mercuri parlaMorto in ospedale Mercuri, organizzò l’omicidio della piccola Angelica Pirtoli e della madre - È morto a 61 anni, in ospedale a Parma, Donato Mercuri, luogotenente del boss Luigi Giannelli e organizzatore dell’omicidio della 27enne Paola Rizzello e della figlia di appena ... Riporta quotidianodipuglia.it

Mafia: morto il boss catanese ergastolano Giuseppe Salvo - Il boss ergastolano catanese Giuseppe Salvo, 76 anni, noto come Pippo ''u carruzzeri' (il carrozziere), che era detenuto nel carcere di Opera è morto in un ospedale della Lombardia, dove era stato ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Ergastolano Mercuri Parla