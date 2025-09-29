Morto il parcheggiatore abusivo che era stato investito in via Monte Faito

È morto l'uomo di 65 anni che era stato investito da un'automobile in via Monte Faito a Pescara nella mattinata di giovedì 25 settembre.Il 65enne, che da tempo in zona era un parcheggiatore abusivo, era stato travolto da un'Audi A3 condotta da un uomo di 37 anni.Scopri i nostri approfondimenti e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it