Morto il parcheggiatore abusivo che era stato investito in via Monte Faito
È morto l'uomo di 65 anni che era stato investito da un'automobile in via Monte Faito a Pescara nella mattinata di giovedì 25 settembre.Il 65enne, che da tempo in zona era un parcheggiatore abusivo, era stato travolto da un'Audi A3 condotta da un uomo di 37 anni.Scopri i nostri approfondimenti e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: morto - parcheggiatore
Giallo a Salerno: 51enne parcheggiatore abusivo trovato morto in via Clark, indagini in corso
Trovato in via De Marco, traversa di via Clark a Salerno, il corpo senza vita di un 51enne, parcheggiatore abusivo nell'area del The Space. Sarebbe morto per cause naturali - facebook.com Vai su Facebook
Trovato morto in strada a 51 anni, l'intervento della polizia in via Clark https://salernotoday.it/cronaca/salerno-parcheggiatore-abusivo-morto-via-clark-3-settembre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/56957866954400/polizia- - X Vai su X
Parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate a Catania - Un 40enne, indicato come parcheggiatore abusivo, è stato ucciso a coltellate, pare a culmine di una lite, nell'area posteggio antistante un supermercato nel centrale corso Sicilia a Catania. Come scrive ansa.it
Catania, parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate: fermato un uomo - Un 40enne, indicato dai testimoni come parcheggiatore abusivo, è stato ucciso a coltellate, pare a culmine di una lite, nell'area posteggio antistante un ... Segnala tg24.sky.it