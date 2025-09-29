Morto il padre di Lukaku ‘non sarò più lo stesso’

Tempo di lettura: < 1 minuto Lutto per Romelu Lukaku: l’ attaccante del Napoli ha annunciato su Istagram la morte del padre. “ Grazie per avermi insegnato tutto quello che so – scrive il numero 9 postando una foto di lui da piccolo con il padre – ti sarò per sempre grato. La vita non sarà mai più la stessa, non sarò più lo stesso”. “ Mi proteggi e mi guidi come nessun altro potrebbe fare, il dolore e le lacrime scorrono a fiumi ma dio mi darà la forza per rimettermi in sesto” dice ancora Lukaku che poi chiude così il post: “ Grazie di tutto Roger Menama Lukaku. Vecchio re, per gli amici. Mio papà”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Morto il padre di Lukaku, ‘non sarò più lo stesso’

