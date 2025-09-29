Morto il padre di Lukaku lo straziante ricordo sui social dell’attaccante belga

Forzazzurri.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lukaku ricorda il padre con un messaggio straziante sui social. Terribile lutto per Romelu Lukaku: è venuto a mancare il padre Roger a cui era . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

morto il padre di lukaku lo straziante ricordo sui social dell8217attaccante belga

© Forzazzurri.net - Morto il padre di Lukaku, lo straziante ricordo sui social dell’attaccante belga

In questa notizia si parla di: morto - padre

È morto il bambino di 7 anni ritrovato dal padre senza sensi nell’acqua park di Gallipoli

È morto Enrico Valenti, il padre del pupazzo “Uan” di “Bim Bum Bam”

Il dj morto a Ibiza, l’accusa del padre: “È stato massacrato, ora giustizia”

morto padre lukaku strazianteMorto il padre di Lukaku, lo straziante ricordo sui social dell’attaccante belga - Terribile lutto per Romelu Lukaku: è venuto a mancare il padre Roger a cui era fortemente ... Da forzazzurri.net

morto padre lukaku strazianteGrave lutto per Lukaku, morto il padre Roger. Il dolore dell'attaccante: "Non sarò più lo stesso senza di te" - Sono giorni terribili per Romelu Lukaku, è morto a soli 58 anni il padre Roger. Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Padre Lukaku Straziante