Morto il padre di Lukaku | l’attaccante del Napoli condivide il suo dolore sui social

Il giocatore, fermo per infortunio in questo momento, ha postato un messaggio per il suo papà scomparso in questi giorni. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Morto il padre di Lukaku: l’attaccante del Napoli condivide il suo dolore sui social

Romelu Lukaku, morto a 58 anni il papà Roger. Tragedia per l'attaccante: «Non sarò mai più lo stesso» - Romelu Lukaku dice addio al papà Roger con un toccante messaggio sui social. leggo.it scrive

Lutto in casa Lukaku, è morto il padre Roger a 58 anni: "La vita non sarà più la stessa" - Le notizie rilanciate in Belgio da diversi media, fra cui Le Soir e HLN, sono state confermate dal centravanti del. Scrive tuttomercatoweb.com