Morto il padre di Lukaku | l’attaccante del Napoli condivide il suo dolore sui social

29 set 2025

Il giocatore, fermo per infortunio in questo momento, ha postato un messaggio per il suo papà scomparso in questi giorni. 🔗 Leggi su Golssip.it

morto padre lukaku l8217attaccanteRomelu Lukaku, morto a 58 anni il papà Roger. Tragedia per l'attaccante: «Non sarò mai più lo stesso» - Romelu Lukaku dice addio al papà Roger con un toccante messaggio sui social. leggo.it scrive

morto padre lukaku l8217attaccanteLutto in casa Lukaku, è morto il padre Roger a 58 anni: "La vita non sarà più la stessa" - Le notizie rilanciate in Belgio da diversi media, fra cui Le Soir e HLN, sono state confermate dal centravanti del. Scrive tuttomercatoweb.com

