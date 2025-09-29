Morto il 14enne francese che ha accoltellato la prof di musica | si era pugnalato al collo davanti alla polizia

Il giovane di 14 anni è morto la sera di domenica 28 settembre nell'ospedale in cui era stato ricoverato per le ferite che si era inflitto. Mercoledì 24 settembre, aveva accoltellato un'insegnante di 66 anni in una scuola media di Benfeld, nel Basso Reno, poi era fuggito. Quando era stato raggiunto dagli agenti, si era pugnalato al collo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

