Morto Francesco Silvestri fondatore e titolare delle storiche disco - balere Il Dollaro e la Sterlina di Villanova

29 set 2025

È morto nella mattinata del 29 settembre Francesco Silvestri, storico e conosciuto imprenditore fondatore e titolare delle discoteche e balere Il Dollaro e La Sterlina di Villanova di Cepagatti.Silvestri, come racconta il figlio Dante a IlPescara.it, fino alla serata di ieri era alla casa di uno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

