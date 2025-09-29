Morto Francesco Silvestri fondatore e titolare delle storiche disco - balere Il Dollaro e la Sterlina di Villanova
È morto nella mattinata del 29 settembre Francesco Silvestri, storico e conosciuto imprenditore fondatore e titolare delle discoteche e balere Il Dollaro e La Sterlina di Villanova di Cepagatti.Silvestri, come racconta il figlio Dante a IlPescara.it, fino alla serata di ieri era alla casa di uno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
