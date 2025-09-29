Morte Chiara Poggi Ultime News | E’ Caccia Alla Talpa!
Una consulenza mai depositata, un documento secretato e il nome di Luciano Garofano nell’inchiesta che scuote la giustizia italiana. Scopri tutti i retroscena. Il caso Garlasco torna a far tremare i corridoi della giustizia italiana. Questa volta, al centro della bufera, c’è anche un nome pesante: Luciano Garofano. Il generale dei Carabinieri in congedo, già celebre per le sue indagini scientifiche da comandante dei RIS, si ritrova suo malgrado coinvolto nell’inchiesta che sta travolgendo l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti. Ma cosa c’entra Garofano? Tutto ruota attorno a una consulenza tecnica datata 2017, commissionata dai legali di Andrea Sempio — l’amico di Marco Poggi, recentemente tornato sotto i riflettori per l’omicidio di Garlasco. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
