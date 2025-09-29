Morte 25 persone per intossicazione | una donna vende col marito bottiglie di vodka illegale a un euro

Almeno 25 persone sono decedute a Slantsy, nella regione russa di Leningrado, per sospetto avvelenamento da metanolo dopo aver consumato alcolici venduti illegalmente. Le autorità hanno confermato che diverse altre persone risultano ricoverate con sintomi da intossicazione. Secondo quanto riportato da Metro UK, Reuters e dal quotidiano russo Izvestia, l’episodio si è verificato lo scorso 26 settembre, quando un gruppo di cittadini ha bevuto vodka a 90 proof, equivalente a un volume alcolico del 45%. Gli esami successivi hanno evidenziato livelli elevati di metanolo nel sangue delle vittime. Nel corso delle indagini sono stati fermati due sospetti principali: Nikolai Boytsov, 78 anni, e Olga Stepanova, 60 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

