Morta trapezista Marina B durante uno spettacolo in Germania

Il terribile incidente al circo. La giovane trapezista Marina B, 27 anni, è morta sabato sera durante un’esibizione solista al Paul Busch Circus di Bautzen, in Germania. La donna è precipitata da un’altezza di circa 5 metri davanti a quasi 100 spettatori, che hanno assistito inorriditi all’accaduto. “Non possiamo credere a quello che è successo”, ha dichiarato un dipendente del circo al quotidiano tedesco Bild. L’ incidente ha costretto il circo ad annullare gli spettacoli successivi. Secondo le autorità, Marina potrebbe aver avuto un problema di salute durante l’esibizione. Marina B in azione Le circostanze della caduta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Morta trapezista Marina B durante uno spettacolo in Germania

