Moreno Argentin | Le scenate di Evenepoel non servono a niente Un Pogacar a questo livello non può durare tanti anni
A conclusione dei Mondiali in Ruanda, abbiamo intervistato Moreno Argentin, campione del mondo 1986, per analizzare il dominio di Tadej Pogacar, le difficoltà di Remco Evenepoel e il rendimento degli azzurri al Mondiale. Tra riflessioni sul presente e sguardi al futuro, Argentin ai microfoni di OA Sport ha fatto il punto su corridori come Giulio Pellizzari, Antonio Tiberi, Lorenzo Finn e il talento emergente Del Toro. Pogacar, se mette nel mirino una gara, la vince. Ti aspettavi anche qui un dominio così netto? “A cronometro si era visto un piccolo cedimento, ma su un percorso del genere era chiaro che fosse il grande favorito. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: moreno - argentin
