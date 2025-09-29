Morbo di Parkinson qual è il ruolo dell' alimentazione
L' alimentazione svolge un ruolo importante per i malati di Parkinson, deve risultare bilanciata così da fornire nutrimento senza incidere sull'efficacia dei farmaci. Una dieta corretta è parte integrante della terapia stessa, utile a migliorare il benessere dei pazienti. Inoltre il percorso degenerativo e progressivo della patologia impone scelte mirate nei confronti degli alimenti da portare in tavola, sia per facilitare la deglutizione che l'assimilazione degli stessi. Vediamo insieme quali sono i cibi più adatti e quelli invece da limitare o evitare, per il benessere dei pazienti. Morbo di Parkinson, di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
