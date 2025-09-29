Morandi nel mirino gli ex vertici di Spea Pochi soldi da Aspi controlli inadeguati

Per l’accusa, la società incaricata dei controlli sul viadotto non riceveva da Autostrade sufficienti risorse. Il pm Airoldi: “L’ex ad Galatà non rinegozia pur sapendo che quello che gli arriva non consente analisi efficaci”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

morandi mirino ex verticiMorandi, nel mirino gli ex vertici di Spea. “Pochi soldi da Aspi, controlli inadeguati” - Per l’accusa, la società incaricata dei controlli sul viadotto non riceveva da Autostrade sufficienti risorse. Scrive ilsecoloxix.it

morandi mirino ex verticiProcesso Morandi, il pm: “Test inutili con binocoli e copia-incolla, ecco la mail che prova le colpe dei capi locali” - La requisitoria della Procura sugli ex dirigenti del tronco ligure: “La divisione regionale aveva le maggiori responsabilità in materia di sicurezza” ... Riporta ilsecoloxix.it

