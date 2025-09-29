Monza ufficiale il nuovo CdA | addio a Galliani
2025-09-29 21:28:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: L’annuncio del nuovo consiglio d’Amministrazione con l’ex Roma Baldissoni amministratore delegato. C’è anche Burdisso ds Il Monza volta pagina e riparte da zero. Retrocesso in Serie B, nella giornata di oggi è stato annunciato il nuovo CdA, come confermato da una nota ufficiale sul sito del club: “ AC Monza comunica che l’Assemblea dei Soci della Società tenutasi in data odierna ha nominato, inter alia, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Club. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da: (i) Lauren Crampsie, che è stata nominata Presidente di AC Monza; (ii) Mauro Baldissoni; (iii) Brandon Gabriel Berger; (iv) Kirk Galiani; (v) Rocco Strazzella; (vi) Gianluca Iuliano; (vii) Fabrizio Ferrara Successivamente, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato Mauro Baldissoni Amministratore Delegato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: monza - ufficiale
Metropolitana a Monza, la svolta ufficiale del ministero: “Spostati sulla M5 i fondi della M4”
Monza è nella app ufficiale delle grandi città d'arte: c'è anche un pass per visitare i monumenti a prezzi scontati
Verso il Gran Premio d'Italia a Monza: presentato a Roma il poster ufficiale
? UFFICIALE ? Il Monza ha esonerato Bocchetti e richiamato in panchina Nesta: riuscirà a salvarsi? - facebook.com Vai su Facebook
FORMAZIONE UFFICIALE ? Le scelte di Mister Bianco per #MonzaPadova ? - X Vai su X
Con la nomina del nuovo CdA, arriva il formale addio di Galliani al Monza: il saluto del club - La notizia era arrivata già il 25 settembre scorso, mediante le sue dirette parole, ma oggi, con l'annuncio del nuovo CdA, è reso noto. Riporta tuttomercatoweb.com
In attesa del comunicato ufficiale ecco le news che rimbalzano in queste ore - AC Monza comunica che l’Assemblea dei Soci della Società tenutasi in data odierna ha nominato, inter alia, ... Scrive monza-news.it