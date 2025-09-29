Monza finisce l’era Berlusconi | ufficializzato il nuovo CdA del club! Ecco il nuovo presidente il comunicato

Monza Calcio: nuova era con Beckett Layne Ventures, addio definitivo all’era Berlusconi. Il comunicato del club Il Monza Calcio apre ufficialmente un nuovo capitolo della propria storia. Dopo anni legati indissolubilmente al nome della famiglia Berlusconi, il club brianzolo è passato nelle mani di Beckett Layne Ventures (BLV), società internazionale di investimenti che lo scorso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Monza, finisce l’era Berlusconi: ufficializzato il nuovo CdA del club! Ecco il nuovo presidente, il comunicato

In questa notizia si parla di: monza - finisce

Monza, bicicletta rubata e droga: lo spacciatore finisce in trappola

Monza, partita a carte finisce in rissa: al centro anziani volano urla, pugni e una dentiera

Il test all’U-Power finisce 7-5. Chivu, sorriso agrodolce: Monza battuto ai rigori

Finisce il primo tempo. Monza innocuo e un po' macchinoso, Padova più vicino al gol del vantaggio con Lasagna Commenti? #acmonza #MonzaPadova #padovacalcio - facebook.com Vai su Facebook

[#Under23] Finisce 2-0 a Monza I 3? punti sono nostri #ForzaInter #InterTriestina - X Vai su X

Serie B, finisce l’era Berlusconi al Monza; club ceduto agli americani - Finisce l'era Berlusconi al Monza; il club è stato ufficialmente ceduto oggi a un fondo americano. Da pianetaempoli.it

Monza, finisce l'era Berlusconi: Pablo Marì e Colpani tra le cessioni più remunerative - Si chiude l'era di Berlusconi e Fininvest a Monza, il Club è passato nelle mani degli americani di Beckett Layne Ventures. Lo riporta firenzeviola.it