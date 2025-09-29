Montevarchi Pari con il Trestina

Arezzo, 29 settembre 2025 – E’ finito 1-1 lo scontro tra Montevarchi e Trestina, valevole per la 5ª giornata di Serie D Girone E, disputato ieri. Una partita che, al di là degli ultimi minuti, ha regalato poche emozioni. Il pareggio evita agli aquilotti la terza sconfitta nelle prime cinque giornate e li porta a prepararsi al prossimo incontro contro il Cannara con maggiore voglia di vincere, dopo i quattro punti conquistati negli ultimi due match. Dopo la convincente vittoria per 3-2 contro il Seravezza, il Montevarchi cercava il secondo successo consecutivo per confermare i progressi mostrati nell’ultima sfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Montevarchi. Pari con il Trestina

