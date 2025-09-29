Montevarchi | bimbi maltrattati all’asilo Comune condannato a risarcire 1,2 milioni alle famiglie

Il tribunale di Arezzo ha condannato una maestra, titolare di un asilo nido privato a Montevarchi e il Comune a risarcire in solido sette famiglie di bambini vittime di maltrattamenti. La magistratura ha riconosciuto un risarcimento che può arrivare fino a 1,2 milioni di euro

Risarcimento milionario ai bambini maltrattati dalla maestra: il Comune non ci sta e annuncia il ricorso - L’amministrazione di Montevarchi ha deciso di impugnare il provvedimento del tribunale, che in sede civile ha condannato l’ente a pagare 1,2 milioni a sette famiglie. Lo riporta msn.com

Montevarchi, bimbi maltrattati all’asilo: maxi risarcimento alle sette famiglie. Ritenuto corresponsabile il Comune - Maltrattamenti ai bambini dell’asilo nido “L’isola della Fantasia” di Montevarchi: dopo il patteggiamento in sede penale e la condanna della maestra, titolare della struttura, che tra l’altro non avev ... Lo riporta valdarnopost.it