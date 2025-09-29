Monteforte Irpino AV | I Carabinieri arrestano 45enne per Maltrattamenti in famiglia

Maltrattava l’ex moglie: 45enne finisce in carcere su ordine dell’autorità giudiziaria. I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno tratto in arresto un 45enne di Avellino, in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo, già denunciato in più occasioni per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti dell’ex coniuge, è stato condannato a 3 di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto in carcere. L’attività si inserisce nel quadro della costante azione di controllo del territorio svolta dall’Arma, finalizzata a garantire sicurezza e legalità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: monteforte - irpino

