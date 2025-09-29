Monteforte Irpino arrestato 45enne per maltrattamenti in famiglia
I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno tratto in arresto un 45enne di Avellino, in esecuzione di un ordine di carcerazione.L’uomo, già denunciato in più occasioni per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti dell’ex coniuge, è stato condannato a 3 di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
