Montecchio Gallo in vetta Broso manda ko l’Urbino

SPORT GALLO 1 URBINO 0 GALLO: Cerretani, Camilloni, Notariale, Dominici, Paglia (41’ st Carta), Nobili, Torelli (46’ st Mistura), Magnanelli, Broso (34’ st Rivi), Sylla (21’ st Montagna), Sollaku (34’ st Peroni). All. Protti URBINO: Bartolini, Nisi, Gurini (9’ st Altobello), Morelli, Mazzaferri (43’ st Innocenti), Riggioni, De Sanctis (16’ pt Boccioletti), Franca (1’ st Vagnarelli), Fiorani, Palazzi (30’ st Eco), Natale. All. Mariani Arbitro: Hrlovic di Venezia Rete: 32’ pt Broso Note: Spett. 800 circa; ammoniti Sollaku, Franca, Dominici, Morelli, Mistura; angoli 3-7; rec.: 3’-6’ Gara spettacolare ricca di emozioni quella giocata dalle due squadre, ma a spuntarla solo i locali che la sbloccano nella prima frazione e conquistano i tre punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

