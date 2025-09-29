Monsters- La storia di Ed Gein | è tutto pronto per il sequel di Dahmer e dei fratelli Menendez

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attesa è quasi dinita, dopo la storia di Jeffrey Dahmer e quella dei fratelli Lyle ed Erik Menendez, Netflix è pronta a raccontare quella del serial killer del Wisconsin Ed Gein, sospettato di aver ucciso sette persone tra cui il suo stesso fratello, in una terza stagione della serie antologica. 🔗 Leggi su Today.it

