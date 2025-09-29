Monreale Cresciamo insieme | corso gratuito per salvare i bambini dal soffocamento

Monreale – Sabato 4 ottobre, dalle 9, al complesso monumentale Guglielmo II, si terrà “Cresciamo insieme”: un corso gratuito di disostruzione pediatrica che unisce teoria e pratica, pensato per chi vive ogni giorno accanto ai bambini. Il tema è cruciale. In Europa ogni anno la vita di circa 500 bambini si spegne per soffocamento. In . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

