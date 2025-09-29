Monopoli | voci tra le onde storie antiche emozioni senza tempo

Monopoli: Voci tra le OndeStorie antiche, emozioni senza tempoSabato 4 ottobre – ore 18.30Ti portiamo in un viaggio emozionante nel cuore di Monopoli, tra vicoli intrisi di storia e leggende che riecheggiano tra le onde e le antiche mura.Con la voce teatrale e coinvolgente di Pasquale D’Attoma. 🔗 Leggi su Baritoday.it