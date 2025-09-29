monopattini dott tagliato il traguardo del milione di corse

La micromobilità a Ferrara ha raggiunto un nuovo traguardo: Dott ha celebrato il milione di corse effettuate in città, consegnando una targa di riconoscimento all’assessore alla Mobilità Stefano Vita Finzi Zalman. La cerimonia si è svolta all’Acquedotto, in occasione dell’evento Evvai – Mobilità per tutti, parte della Settimana europea della mobilità. In linea con il tema dell’iniziativa, dedicata all’accessibilità della mobilità per tutti, Dott ha presentato la nuova flotta di monopattini, rinnovata con diverse innovazioni: doppio ammortizzatore per una guida più confortevole, pedana più corta per scoraggiare l’utilizzo in due e un modulo Bluetooth integrato nell’unità IoT. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

